Полиция нагрянула в челябинскую школу, в которой педагог снимал видео в туалете

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Правоохранители приехали с проверкой в челябинскую школу, в которой педагог оставил телефон в женском туалете, об этом сообщает URA.RU со ссылкой пресс-службу ГУ МВД по региону.
Напомним, ранее в школе, в челябинском селе Миасское, старшеклассницы обнаружили в туалете телефон. Устройство было спрятано за потолочной плиткой.
Позже выяснилось, что телефон туда поместил педагог, чтобы выявить курящих в туалете школьников.
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Позже выяснилось, что телефон туда поместил педагог, чтобы выявить курящих в туалете школьников.
«Провели работу с руководство школы в целях установления объективной картины произошедшего. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия решения», — сообщили изданию представители правоохранительных органов.
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Евгения Парфентьева