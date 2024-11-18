Прыснули баллончиком и порезали лицо: кто и за что напал на чемпиона России по футболу Евсеева в Астрахани, подробности

В Москве мигрант украл у своей девушки почти два миллиона рублей и проиграл их на ставках, после чего решил отправиться на СВО, чтобы вернуть долг. Об этом пишет Baza.

11 ноября 37-летняя Татьяна обнаружила, что деньги, которые она копила, заменены на билеты банка приколов. Она поняла, что это сделал ее сожитель по имени Жаргал, с которым она познакомилась в интернете и жила уже полтора года.



Парень все отрицал, тогда женщина отправилась в полицию. На допросе Жаргал быстро во всем признался. Он пояснил, что хотел отыграться на ставках. Так, он похитил у сожительницы 1 850 000 рублей и проиграл их.



Мать мужчины вернула часть украденных средств. Остальное Жаргал обещал отдать самостоятельно. По его словам, он готов отправиться на спецоперацию. Однако на предложение полицейских подписать контракт с Минобороны РФ мужчина ответил отказом.



Элина Позднякова