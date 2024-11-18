Прыснули баллончиком и порезали лицо: кто и за что напал на чемпиона России по футболу Евсеева в Астрахани, подробности

Вадим Евсеев (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев и трое других сотрудников клуба стали жертвами вооруженного нападения в Астрахани. Экс-футболист сборной России Евсеев сообщил, что с его здоровьем «не все в порядке», а ассистент тренера Александр Шмарко получил ножевые ранения. Подробности нападения – в материале «Радио 1».
Подробности нападения на экс-футболиста сборной России Евсеева
О нападении на главного тренера клуба «Ленинградец», шестикратного чемпиона России Вадима Евсеева первым сообщил комментатор Денис Казанский. Инцидент произошел в ночь на 18 ноября.
Тренер «Ленинградца» и трое сотрудников клуба возвращались в гостиницу после ужина в Астрахани, когда к ним подошли двое незнакомцев с просьбой закурить. После того как Евсеев отказал, нападавшие распылили ему в лицо перцовый баллончик. Ассистент тренера Александр Шмарко попытался вмешаться в конфликт, но злоумышленники достали нож и нанесли удар ему в лицо.
По словам пресс-секретаря «Ленинградца» Георгия Начкепия, рана оказалась поверхностной. Нападавшие были задержаны сотрудниками клуба и переданы полиции.
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Что известно о нападавших
В управлении МВД России по Астраханской области сообщили, что напавшими на Евсеева оказались двое местных жителей 2002 и 2003 годов рождения. В ведомстве добавили, что один из нападавших находится под следствием по статье за мошенничество.
«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они подошли к представителям футбольного клуба и попросили прикурить. Получив отказ, инициировали драку», — заявили в МВД.
Состояние Евсеева после нападения
После нападения у бывшего футболиста сборной России Вадима Евсеева ухудшилось зрение. Об этом тренер сообщил в интервью телеканалу «Матч ТВ».
«Напали с ножом, отбивались – нам надо было лечь, что ли? Есть повреждения, с ножом нападали. Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего, в больнице», — сообщил Евсеев.
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