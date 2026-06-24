Полиция нашла чемодан с останками модели
В Колумбии полиция разыскивает двух иностранцев по делу об убийстве 36-летней модели Натальи Вильяльбы Ангариты. Об этом пишет Daily Mail.
Останки женщины обнаружили в квартире, которую она снимала в столице страны Боготе. Тело лежало в сером чемодане в ванной комнате. На месте происшествия также нашли личные вещи модели, включая два загранпаспорта.
По данным полиции, в квартире успели побывать двое мужчин. Сначала там находился американец, который позже уехал. 17 июня женщину посетил британец, на следующий день он также ушел. На записях с камер видеонаблюдения видно, как последний нес постельное белье в прачечную.
В настоящий момент следователи изучают журналы входа в здание и передвижения обоих иностранцев. Их объявили в розыск.
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