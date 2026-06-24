Полиция нашла чемодан с останками модели

24 июня 2026, 12:30

В Колумбии разыскивают двух иностранцев по делу об убийстве местной модели

Фото: iStock/PhotosbyAndy

В Колумбии полиция разыскивает двух иностранцев по делу об убийстве 36-летней модели Натальи Вильяльбы Ангариты. Об этом пишет Daily Mail.