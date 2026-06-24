Помощник священника снимал детей на видео в церкви

24 июня 2026, 12:09

NYP: В США мужчина снимал детей на камеру в женском туалете

Фото: istockphoto/dominikherz

В американском городе Фрутленд-Парк (штат Флорида) задержали 59-летнего Чарльза Бартона Лукаса, работавшего административным помощником в местной церкви. Мужчину подозревают в тайной видеосъемке женщин и несовершеннолетних девушек в церковных помещениях, сообщает New York Post.