Помощник священника снимал детей на видео в церкви
В американском городе Фрутленд-Парк (штат Флорида) задержали 59-летнего Чарльза Бартона Лукаса, работавшего административным помощником в местной церкви. Мужчину подозревают в тайной видеосъемке женщин и несовершеннолетних девушек в церковных помещениях, сообщает New York Post.
Инцидент вскрылся после того, как сотрудники IT-отдела компании, в которой трудился подозреваемый, обнаружили на его рабочем ноутбуке папку с видеозаписями, содержащими кадры, сделанные без ведома снимаемых. Файлы передали в полицию.
В ходе расследования выяснилось, что часть материалов сняли в раздевалках и туалетах церкви, где Лукас выполнял административные функции по надзору за объектом. Однако к моменту прихода правоохранителей скрытые камеры уже демонтировали или убрали из помещений.
Несмотря на тяжесть обвинений, после ареста Лукаса отпустили под залог в размере 25 тысяч долларов в ожидании дальнейших судебных слушаний. Расследование продолжается.
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