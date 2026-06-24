Самокатчик погиб под колесами авто в Москве

24 июня 2026, 12:10

SHOT: в Москве водитель насмерть сбил самокатчика, проехавшего на красный свет

Фото: iStock/Wpadington

На юге Москвы водитель автомобиля насмерть сбил самокатчика, который решил проехать на красный свет. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва!».





Смертельная авария произошла на дублере Варшавского шоссе в районе дома № 2 на улице Подольских Курсантов. По предварительным данным, самокатчик выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, водитель автомобиля не успел затормозить.



От полученных травм мужчина скончался на месте. Официальной информации о ДТП пока не поступало.



Ранее сообщалось, что в Соликамске рейсовый автобус съехал в кювет, в результате пострадали четыре пассажира. Двоих из них направили в травмпункт, еще одного доставили в городскую больницу. Одна пострадавшая после осмотра отказалась от госпитализации.