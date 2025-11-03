Полиция не задержала убийцу трехлетней девочки, несмотря на его признание

03 ноября 2025, 10:40

В Австралии 55 лет не наказывают убийцу 3-летней девочки из-за полиции и суда

Фото: iStock/Motortion

Власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии назначили награду в один миллион долларов за сведения о судьбе Шерил Гриммер, пропавшей 55 лет назад. Трёхлетняя девочка исчезла на пляже в пригороде Вуллонгонга в январе 1970 года. Несмотря на многолетние поиски и даже два признания в совершении преступления, убийца так и не понёс ответственности. Об этом сообщает Lenta.ru.