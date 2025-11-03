Полиция не задержала убийцу трехлетней девочки, несмотря на его признание
Власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии назначили награду в один миллион долларов за сведения о судьбе Шерил Гриммер, пропавшей 55 лет назад. Трёхлетняя девочка исчезла на пляже в пригороде Вуллонгонга в январе 1970 года. Несмотря на многолетние поиски и даже два признания в совершении преступления, убийца так и не понёс ответственности. Об этом сообщает Lenta.ru.
В день исчезновения мать отпустила детей на пляж, где Шерил спряталась за душевой кабинкой, после чего она пропала без вести. Через полтора года юноша, которому тогда было семнадцать, признался в похищении и убийстве ребёнка. Однако его слова сочли недостоверными, и дело закрыли. Активные следственные действия возобновились только спустя десятилетия.
В 2017 году арестовали человека, который дал признательные показания в 1971 году. Однако суд оправдал его, так как во время допроса несовершеннолетний находился без родителей или законных представителей, что нарушало процессуальные нормы и делало доказательства недопустимыми.
Осенью 2024 года, не найдя останков, семья Гриммер обвинила полицию в бездействии и ошибках следствия. Близкие Шерил заявили о намерении обнародовать документ, который раскроет личность преступника и все недочеты расследования.
Читайте также: