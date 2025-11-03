Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек
В результате землетрясения в Афганистане погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны.
Уточняется, что еще 320 человек получили ранения. Точная информация о масштабах разрушений и размере нанесенного ущерба пока не установлена.
По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в минувшую ночь в центральной части Афганистана. Эпицентр находился в 45 километрах к востоку-юго-востоку от Мазари-Шарифа. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.
