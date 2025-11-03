03 ноября 2025, 09:12

Reuters: число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате землетрясения в Афганистане погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны.