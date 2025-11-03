В Москве мигранты устроили драку с ножами и топорами, есть пострадавшие
В московском жилом комплексе «Филатов Луг» произошла массовая драка между мигрантами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В ходе конфликта применялось холодное оружие, включая ножи и топоры. По предварительным данным, двое человек получили травмы.
Один из свидетелей драки рассказал, что выходил из подъезда своего дома, когда увидел, как люди дерутся. В этот момент мимо него пролетали различные опасные предметы, среди которых был топор.
Когда мужчина попытался заснять происходящее на камеру мобильного телефона, участники конфликта переключились на него. Мигранты схватили москвича за шею, угрожали ножом и требовали прекратить съёмку. Очевидец смог избежать травм, быстро сев в такси и покинув место происшествия.
В настоящее время полиция разыскивает зачинщиков и участников драки, сообщает пресс-служба московского главка МВД РФ.
