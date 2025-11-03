В Москве мигранты устроили драку с ножами и топорами, есть пострадавшие

03 ноября 2025, 10:09

В столичном ЖК «Филатов Луг» произошла массовая драка с ножами и топорами

Фото: iStock/globalmoments

В московском жилом комплексе «Филатов Луг» произошла массовая драка между мигрантами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.