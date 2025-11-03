Пенсионерка чуть не сгорела из-за поминальной свечи в Иркутской области
В Иркутской области 64-летняя пенсионерка получила ожоги и отравилась газами из-за пожара, вызванного поминальной свечей. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Пожар вспыхнул в двухэтажном бревенчатом доме на улице Академика Образцова. Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили, что квартира на первом этаже полностью охвачена пламенем.
Восемь человек, среди которых было трое детей, успели самостоятельно покинуть горящее здание. Спасатели эвакуировали еще восемь человек. Внутри квартиры сотрудники МЧС нашли 64-летнюю женщину, получившую ожоги и отравившуюся продуктами горения. Пострадавшую немедленно госпитализировали.
