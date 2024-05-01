Полиция Нью-Йорка штурмует Колумбийский университет, 100 студентов задержаны

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Полиция Нью-Йорка пошла на штурм Колумбийского университета на фоне пропалестинских протестов студентов, об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя полиции.
Студенты одного из самых престижных американских университетов протестуют против ударов Израиля по сектору Газа. Они оккупировали главное учебное здание кампуса — Гамильтон-холл — забаррикадировались изнутри и вывесили в здании палестинский флаг.
Как пишет NBC, полиции пришлось пойти на штурм университета. Вечером правоохранителям удалось ликвидировать палаточный лагерь, который установили протестующие, а также зачистить все этажи университета.
В настоящий момент задержаны около сотни протестующих.
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Как пишет NBC, полиции пришлось пойти на штурм университета. Вечером правоохранителям удалось ликвидировать палаточный лагерь, который установили протестующие, а также зачистить все этажи университета.
В настоящий момент задержаны около сотни протестующих.
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Евгения Парфентьева