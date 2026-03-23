Серия взрывов прогремела над Гатчинским районом Ленобласти, ПВО сбила 11-ый БПЛА

23 марта 2026, 01:52

В районе Гатчины Ленинградской области прогремела серия взрывов. В настоящий момент силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, передает Telegram-канал SHOT.





Отмечается, что местные жители слышали несколько глухих и басовитых взрывов у Гатчины. Из-за громких звуков в ряде мест сработали автомобильные сигнализации, также некоторые люди видели вспышки в небе, которые обычно указывают на активную работу ПВО.



В аэропорту Пулково ранее ввели временные ограничения на приём и отправку рейсов. Около десяти самолётов не могут приземлиться и находятся в воздухе, ожидая отмены опасности.





«Прямо сейчас четыре борта до Петербурга летают кругами в районе ПГТ Хвойная в Новгородской области, один над Чуново в Ленобласти, четыре — над в районе деревни Кушавера Новгородской области и три над Глинино Ярославской области», — говорится в материале.