Серия взрывов прогремела над Гатчинским районом Ленобласти, ПВО сбила 11-ый БПЛА
В районе Гатчины Ленинградской области прогремела серия взрывов. В настоящий момент силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, передает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что местные жители слышали несколько глухих и басовитых взрывов у Гатчины. Из-за громких звуков в ряде мест сработали автомобильные сигнализации, также некоторые люди видели вспышки в небе, которые обычно указывают на активную работу ПВО.
В аэропорту Пулково ранее ввели временные ограничения на приём и отправку рейсов. Около десяти самолётов не могут приземлиться и находятся в воздухе, ожидая отмены опасности.
«Прямо сейчас четыре борта до Петербурга летают кругами в районе ПГТ Хвойная в Новгородской области, один над Чуново в Ленобласти, четыре — над в районе деревни Кушавера Новгородской области и три над Глинино Ярославской области», — говорится в материале.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в личном блоге об уничтожении одиннадцатого БПЛА ВСУ над Гатчинским районом. Информация поступила в 01:38 (мск). Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии сбил беспилотник ВСУ, который атаковал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во время его общения с жителями села Смородино.