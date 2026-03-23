На 52-м км МКАД столкнулись несколько автомобилей, движение затруднено

23 марта 2026, 00:10

Фото: iStock/z1b

На 52-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.





Обстоятельства ДТП и точные сведения о пострадавших в материале не приводятся. Однако указано, что в настоящий момент на месте аварии уже работают все необходимые оперативные службы города.





«На внутренней стороне 52 км МКАД (перед съездом 52А) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. (...) Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».