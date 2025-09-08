В Новосибирске курьер-мигрант на мопеде сбил пенсионерку и избежал наказания
В Новосибирске курьер-мигрант на мопеде сбил пенсионерку на тротуаре и избежал наказания. Об этом сообщает telegram-канал «Многонационал».
У пострадавшей зафиксированы переломы челюсти и носа. На лечение уже потрачено свыше 100 тысяч рублей. Далее пенсионерке предстоит лор-операция.
ДТП зафиксировали сотрудники ГИБДД, которые оказались случайными свидетелями. К тому же момент происшествия снят на уличную камеру. При этом в первых числах сентября пострадавшей пришло письмо об отказе в возбуждении уголовного дела, хотя следствие по нему взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Читайте также: