В Челябинской области медвежонок выбежал на дорогу и едва не попал под машину
На окраине Сатки Челябинской области медвежонок бежал на оживленной трассе и едва не попал под колеса машины. Кадрами инцидента делится телеграм-канал 74.ru.
Авторы видео ехали вслед за животным на аварийках и моргали фарами, предупреждая водителей, чтобы они сбавили скорость и не сбили его. Мнения местных разделились: одни критиковали тех, кто напугал малыша, другие опасались, что он добежит до города.
Однако охотоведы считают, что этот медвежонок не представляет опасности для людей. По их словам, дикие звери выходят на дороги ночью в поисках пищи и обычно избегают автомобилей. При встрече с ними важно не проявлять агрессию, не дразнить и не сигналить.
Ранее сообщалось, что два медведя гуляли по улицам в Сочи, чем напугали местных жителей.
