Полиция поймала россиянина, напавшего на молодую студентку в Кемерово

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В Кемерово полицейские поймали мужчину, который напал на 24-летнюю студентку и пытался ограбить. Как сообщает полиция Кузбасса, ранее россиянин набросился на девушку на улице, начал душить и требовать деньги.
«Горожанка согласилась перевести ему деньги через онлайн-приложение банка. Когда он отпустил жертву, чтобы та перечислила сбережения, студентка смогла убежать и обратиться за помощью», — передает «Ciбдепо».В то же время в подмосковном Подольске осудили 30-летнего иностранца, который в сентябре прошлого года задушил свою девушку на территории школы. Как сообщает АГН «Москва», на основании вердикта присяжных мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
«Осужденный и его бывшая девушка на территории школы в Подольске поссорились на почве ревности потерпевшей к новой подруге мужчины. В ходе конфликта осужденный схватил ремень женской сумки и, накинув на шею девушки, задушил ее», — пишет агентство.Читайте также:
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Данил Пономарев