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Полиция поймала россиянина, напавшего на молодую студентку в Кемерово

Фото: iStock/AlexLinch

Фото: iStock/AlexLinch

В Кемерово полицейские поймали мужчину, который напал на 24-летнюю студентку и пытался ограбить. Как сообщает полиция Кузбасса, ранее россиянин набросился на девушку на улице, начал душить и требовать деньги.
«Горожанка согласилась перевести ему деньги через онлайн-приложение банка. Когда он отпустил жертву, чтобы та перечислила сбережения, студентка смогла убежать и обратиться за помощью», — передает «Ciбдепо».
В то же время в подмосковном Подольске осудили 30-летнего иностранца, который в сентябре прошлого года задушил свою девушку на территории школы. Как сообщает АГН «Москва», на основании вердикта присяжных мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
«Осужденный и его бывшая девушка на территории школы в Подольске поссорились на почве ревности потерпевшей к новой подруге мужчины. В ходе конфликта осужденный схватил ремень женской сумки и, накинув на шею девушки, задушил ее», — пишет агентство.
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ЛУКОЙЛ подвергся массированной хакерской атаке
26 марта 2025, 11:08

Фото: istockphoto/Baloncici

Компания ЛУКОЙЛ, являющаяся одним из крупнейших нефтедобытчиков в стране, подверглась массированной хакерской атаке. Практически вся информационная система конгломерата с самого утра была недоступна либо работала со сбоями.
Руководство компании обратилось к сотрудникам со срочным предупреждением: временно не включать компьютеры и не пользоваться рабочими сервисами, сообщает телеграм-канал SHOT. Клиенты АЗС не могут расплатиться картами за бензин из-за «зависших» серверов. Работников предприятия попросили не включать оргтехнику на местах, а тем, кто уже ввёл логин и пароль, необходимо срочно выйти из всех систем и выключить компьютеры.

Парализована работа московских офисов на Сретенском бульваре, Якиманке и Покровском бульваре. По словам сотрудников, они не могут воспользоваться электронными пропусками, чтобы попасть в здание. Охранники занимаются сверкой данных вручную, поэтому на проходных скопились большие очереди из желающих попасть на рабочие места.

Сколько времени займёт восстановление работоспособности всех серверов и компьютерных систем, программисты сказать пока затрудняются. В прошлом году после похожей атаки электронику восстанавливали три дня.

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#лукойл
#хакер
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В Пятигорске подростки забили до смерти 20-летнего парня, оставив семью без двух сыновей
В Пятигорске подростки жестоко избили 20-летнего парня
26 марта 2025, 10:36

Фото: iStock/gorodenkoff

В Пятигорске произошла трагедия, которая потрясла всю страну. Банда подростков жестоко избила 20-летнего Егора, считая его виновным в приставаниях к девочкам. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+».
В последние минуты своей жизни юноша успел позвонить матери, умоляя о помощи, но, к сожалению, она прибыла слишком поздно.

Оксана, мать Егора, переживает невыносимую утрату — всего неделю назад она похоронила своего старшего сына, погибшего в зоне специальной военной операции. Теперь ей предстоит столкнуться с новой реальностью: потерей младшего сына, который стал жертвой жестокости.

Хотя в этом ужасном преступлении участвовала большая толпа, единственным подозреваемым оказался 14-летний школьник. Мать Егора считает, что все участники должны понести ответственность за свои действия.

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Бывший партнёр по бизнесу застрелил управляющую мясным магазином в Сочи
26 марта 2025, 10:35

Фото: iStock/IndiaUniform

В Сочи бывший партнер по бизнесу застрелил управляющую мясным магазином, попытался убить директора и протаранил витрину торговой точки на автомобиле. Злоумышленник задержан, пишет Shot.
По данным издания, вечером 25 марта 52-летний Александр приехал в магазин «Мясной» в посёлке Дагомыс, чтобы забрать долг у управляющей. Не получив денег, мужчина выстрелил в нее из ружья. Пострадавшая скончалась на месте. После этого стрелок попытался убить и директора магазина, но промахнулся, ранив его в плечо.

Но и тогда Александр не успокоился, он сел в свой Land Rover и протаранил витрину магазина.

Нападавшего быстро задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении. Директор магазина находится в больнице.

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Экстрасенс из Махачкалы выманила у разведенной женщины 450 тысяч рублей
26 марта 2025, 10:27

Фото: iStock/Oksana Zueva

Экстрасенс из Махачкалы пообещала женщине вернуть мужа за деньги, но в итоге обманула её почти на полмиллиона рублей. Об этом пишет Mash Gor.
По данным издания, 46-летняя Зубейда рассталась со своим мужем. Знакомые посоветовали ей обратиться к женщине с необычными способностями. Они начали общаться в мессенджере. Медиум уверяла, что с каждым сеансом муж всё ближе к возвращению в семью. Отказаться от дальнейшего взаимодействия было нельзя, так как это разрушило бы весь эффект от действий экстрасенса.

Так, брошенная супругом женщина постепенно отдала экстрасенсу более 450 тысяч рублей. Больше ей платить было нечем. Тогда Зубейда начала отдавать медиуму свои ювелирные украшения. Однако муж так и не вернулся. После этого обманутая клиентка обратилась в полицию. Оказалось, что она не единственная, кого обманула экстрасенс.

В итоге лжеколдунью приговорили к трём годам лишения свободы условно. Также она должна будет выплатить штраф.

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Появилось видео стрельбы, произошедшей в ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном
Стрельба произошла в ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном
26 марта 2025, 09:29

Фото: iStock/nixki

В подмосковном Железнодорожном, в жилом комплексе «Ольгино парк», сегодня утром произошла стрельба, в результате которой разгорелся конфликт между несколькими неизвестными и охранниками потенциальной жертвы. Об этом информирует Telegram-канал «Mash».
По данным канала, несколько человек поджидали мужчину возле подъезда. Когда он вышел на улицу, один из нападавших открыл огонь. В ответ охранники мужчины также начали стрелять, что привело к панике среди жителей комплекса.

Согласно свидетельствам очевидцев, стрелок и его подельники смогли скрыться с места происшествия на автомобиле марки «Жигули». В настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия по их задержанию и выяснению всех обстоятельств инцидента.


Ранее стало известно, что жительницу Октябрьского района Пермского края будут судить за систематические оскорбления и избиения пожилой родственницы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
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