Известный стример попал в больницу после передозировки во время прямой трансляции

16 апреля 2026, 00:59

Стримера Clavicular экстренно госпитализировали из-за передозировки в прямом эфире

Популярного американского стримера Clavicular экстренно госпитализировали в Майами с подозрением на передозировку. Об этом сообщает портал TMZ.





Инцидент произошёл во время прямой трансляции. Стример находился в ресторане во вторник вечером, когда его состояние резко ухудшилось. Команда блогера оперативно вывела его из заведения и доставила в больницу.



Очевидцы рассказали, что Clavicular был крайне слаб: сначала его вынесли на руках, затем он с трудом передвигался самостоятельно. При этом движения стримера казались замедленными, а поведение — дезориентированным.



