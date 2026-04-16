Известный стример попал в больницу после передозировки во время прямой трансляции
Стримера Clavicular экстренно госпитализировали из-за передозировки в прямом эфире
Популярного американского стримера Clavicular экстренно госпитализировали в Майами с подозрением на передозировку. Об этом сообщает портал TMZ.
Инцидент произошёл во время прямой трансляции. Стример находился в ресторане во вторник вечером, когда его состояние резко ухудшилось. Команда блогера оперативно вывела его из заведения и доставила в больницу.
Очевидцы рассказали, что Clavicular был крайне слаб: сначала его вынесли на руках, затем он с трудом передвигался самостоятельно. При этом движения стримера казались замедленными, а поведение — дезориентированным.
На следующий день пострадавший вернулся домой и сам рассказал подписчикам о случившемся. В больнице ему потребовалась кислородная маска. На лице стримера, поделившегося фото, остались следы от медицинского оборудования. По его собственному признанию, причиной госпитализации могли стать некие вещества, которые молодой человек использовал, чтобы чувствовать себя комфортнее в общественном месте.
Записи диспетчеров экстренных служб подтверждают, что вызов касался передозировки у 20-летнего мужчины. Находившийся рядом блогер Androgenic заявил, что состояние Clavicular ухудшилось буквально за секунды. Трансляцию тут же прекратили, поняв, что стримеру требуется профессиональная медицинская помощь.