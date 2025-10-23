23 октября 2025, 04:28

Два человека погибли в результате аварии под Новосибирском

Фото: istockphoto / Anton Novikov

В городе Черепаново водитель не справился с управлением и спровоцировал смертельную аварию. Об этом сообщили в Телеграм-канале РЕН ТВ.