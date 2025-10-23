Достижения.рф

Два человека погибли в результате аварии под Новосибирском

Два человека погибли в результате аварии под Новосибирском
Фото: istockphoto / Anton Novikov

В городе Черепаново водитель не справился с управлением и спровоцировал смертельную аварию. Об этом сообщили в Телеграм-канале РЕН ТВ.



По предварительным данным, инцидент произошёл 23 октября 2025 года около 01:30 на улице Романова. За рулём автомобиля Honda Avancier находился мужчина 1992 года рождения.

Водитель двигался со стороны автодороги Р-256 в направлении улицы Автономной. В процессе движения он не справился с управлением, совершил съезд с дороги и столкнулся со стоящим полуприцепом напротив дома №14.

В результате аварии погиб мужчина, находившийся за рулем транспортного средства, и пассажирка. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые проводят необходимые проверки и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0