Два человека погибли в результате аварии под Новосибирском
В городе Черепаново водитель не справился с управлением и спровоцировал смертельную аварию. Об этом сообщили в Телеграм-канале РЕН ТВ.
По предварительным данным, инцидент произошёл 23 октября 2025 года около 01:30 на улице Романова. За рулём автомобиля Honda Avancier находился мужчина 1992 года рождения.
Водитель двигался со стороны автодороги Р-256 в направлении улицы Автономной. В процессе движения он не справился с управлением, совершил съезд с дороги и столкнулся со стоящим полуприцепом напротив дома №14.
В результате аварии погиб мужчина, находившийся за рулем транспортного средства, и пассажирка. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые проводят необходимые проверки и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: