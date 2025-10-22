Опубликованы кадры пожара после столкновения грузовика с газовой трубой под Нижним Новгородом

22 октября 2025, 23:57

Mash: пожар вспыхнул в Нижегородской области после аварии с грузовиком

Фото: istockphoto / JTeivans

Авария с участием большегруза произошла в населенном пункте Туртапка. Водитель не справился с управлением и протаранил газовую трубу, пишет Телеграм-канал SHOT.