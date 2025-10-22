Достижения.рф

Опубликованы кадры пожара после столкновения грузовика с газовой трубой под Нижним Новгородом

Mash: пожар вспыхнул в Нижегородской области после аварии с грузовиком
Фото: istockphoto / JTeivans

Авария с участием большегруза произошла в населенном пункте Туртапка. Водитель не справился с управлением и протаранил газовую трубу, пишет Телеграм-канал SHOT.



По информации источника, мужчина пытался избежать наезда на пешехода и потерял контроль над транспортным средством. В результате маневра грузовик сбил несколько дорожных знаков, после чего врезался в газовую трубу, что привело к пожару.
Очевидцы происшествия сообщили, что шофер успел покинуть кабину автомобиля до момента возгорания.

На текущий момент официальные данные о пострадавших отсутствуют. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех обстоятельств случившегося.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0