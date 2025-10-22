Опубликованы кадры пожара после столкновения грузовика с газовой трубой под Нижним Новгородом
Авария с участием большегруза произошла в населенном пункте Туртапка. Водитель не справился с управлением и протаранил газовую трубу, пишет Телеграм-канал SHOT.
По информации источника, мужчина пытался избежать наезда на пешехода и потерял контроль над транспортным средством. В результате маневра грузовик сбил несколько дорожных знаков, после чего врезался в газовую трубу, что привело к пожару.
Очевидцы происшествия сообщили, что шофер успел покинуть кабину автомобиля до момента возгорания.
На текущий момент официальные данные о пострадавших отсутствуют. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех обстоятельств случившегося.
Читайте также: