Польские солдаты подверглись атаке на границе с Белоруссией

Телеграм-канал Mash Gor сообщил о задержании бывшего мэра Магаса Усмана Аушева в Ингушетии. Чиновник якобы задержан по делу о крупных хищениях из бюджета и превышении полномочий. Однако следом появилась информация о том, что Аушеву удалось скрыться от правоохранителей. О том, что на самом деле произошло с бывшим градоначальником и в чем его подозревают расскажет редакция «Радио 1».