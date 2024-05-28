Польские солдаты подверглись атаке на границе с Белоруссией

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У границы с Белоруссией на польских солдат было совершено нападение. Об этом сообщает RMF24.
По имеющимся данным, на военных напал мигрант. Несколькими часами ранее на других польских военных также было совершенно нападение иностранцами.
Польские пограничники прокомментировали ситуацию и сообщили, что около 50 человек намеревались перейти через границу незаконно. После того, как им попытались помешать солдаты, мигранты принялись атаковать их камнями и палками.
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«Один из них (польских военных – прим.ред) был ранен разбитой бутылкой, а другой — копьем, сделанным из палки с прикрепленным к ней ножом», — сообщают авторы статьи.
Польские пограничники прокомментировали ситуацию и сообщили, что около 50 человек намеревались перейти через границу незаконно. После того, как им попытались помешать солдаты, мигранты принялись атаковать их камнями и палками.
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Анастасия Хохлова