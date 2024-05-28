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Польские солдаты подверглись атаке на границе с Белоруссией

RMF24: на польских солдат напали с бутылкой и копьем на границе с Белоруссией
28 мая 2024, 19:31
Фото: iStock/kodda

Фото: iStock/kodda

У границы с Белоруссией на польских солдат было совершено нападение. Об этом сообщает RMF24.
По имеющимся данным, на военных напал мигрант. Несколькими часами ранее на других польских военных также было совершенно нападение иностранцами.
«Один из них (польских военных – прим.ред) был ранен разбитой бутылкой, а другой — копьем, сделанным из палки с прикрепленным к ней ножом», — сообщают авторы статьи.



Польские пограничники прокомментировали ситуацию и сообщили, что около 50 человек намеревались перейти через границу незаконно. После того, как им попытались помешать солдаты, мигранты принялись атаковать их камнями и палками.

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#солдаты
#польша
Бывшего мэра Магаса объявили в розыск
МВД: экс-мэра Магаса Усмана Аушева объявили в розыск
28 мая 2024, 19:06

Фото: iStock/Dzurag

Бывшего мэра Магаса Усмана Аушева объявили в федеральный розыск после побега от полиции. Об этом сообщается в базе розыска МВД РФ.
Отмечается, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом не уточняется, по какой именно.

По предварительным данным, экс-чиновника пытались задержать в аэропорту по прилёту в Грозный, но он сумел сбежать от полицейских.

До этого сообщалось, что Усманова арестовали на два месяца в Ингушетии. Его якобы задержали по делу о крупных хищениях из бюджета и превышении полномочий. Он устраивал махинации через благотворительный фонд.

Полиция выясняет все детали произошедшего.

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#ингушетия
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В Польше пьяный мужчина бросил петарду в кортеж президента Дуды
RMF FM: в кортеж президента Польши Дуды бросили петарду
28 мая 2024, 18:50

Фото: iStock/stefanamer

В кортеж президента Польши Анджея Дуды бросили петарду. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Кшевата в центральной части страны. Дуда возвращался в Варшаву из поездки в Великопольское воеводство. В районе 22:00 мск он проезжал мимо указанного города, где в его кортеж бросили петарду, которая взорвалась.

Колонна автомобилей немедленно выдвинулась в сторону Варшавы, а сотрудники Службы государственной охраны сообщили о произошедшем в местную полицию, которая оперативно арестовала злоумышленника.

Выяснилось, что петарду в кортеж президента бросил пьяный 39-летний местный житель. По его словам, он сделал это, чтобы громким звуком «напугать птиц».

В результате взрыва никто не пострадал.

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#польша
#петарда
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#автомобиль
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Арест мэра в Ингушетии: за что задержали Аушева, как ему удалось сбежать от полиции
Бывший мэр Магаса Усман Аушев объявлен в розыск: что известно, подробности
28 мая 2024, 18:47

Фото: iStock/artolympic

Телеграм-канал Mash Gor сообщил о задержании бывшего мэра Магаса Усмана Аушева в Ингушетии. Чиновник якобы задержан по делу о крупных хищениях из бюджета и превышении полномочий. Однако следом появилась информация о том, что Аушеву удалось скрыться от правоохранителей. О том, что на самом деле произошло с бывшим градоначальником и в чем его подозревают расскажет редакция «Радио 1».


Экс-мэр Магаса скрылся от полиции


По информации Mash Gor, Аушев в настоящее время объявлен в федеральный розыск, информация об этом появилась в базе МВД.

Предварительно, бывшего чиновника хотели задержать, когда он прилетел в Грозный, но Аушев умудрился сбежать от правоохранителей.


За что задержали Усмана Аушева


Усмана Аушева задержали по делу о крупных хищениях из бюджета и превышении полномочий. Предварительно, он устраивал махинации через благотворительный фонд. По данным СМИ, правоохранительными органами был выявлен факт хищения около 2 млн рублей бюджетных средств, однако эта информация не подтверждена.


Что известно о бывшем мэре Магаса


Усман Аушев был главой городской администрации Магаса. Он был избран в июне 2020 года, но досрочно покинул пост в феврале 2023-го. После него пост руководителя администрации занял его заместитель Зайт Орцханов.

Управление городом Аушевым сопровождалось рядом скандалов, связанных с благоустройством ингушской столицы. В сентябре 2022 года его привлекли к административной ответственности за нарушение контрактной системы в сфере закупок. Тогда Аушев получил штраф в 400 тыс. рублей.

Усман Аушев — сын религиозного деятеля Башира-Хаджи Аушева. В прошлом он возглавлял Ассоциацию благотворительных фондов, руководил благотворительным фондом «Рохьма-инг», был председателем Совета отцов при аппарате уполномоченного при главе республики по правам ребенка.


Бывший мэр Магаса Цечоев опроверг задержание по подозрению в хищении


Чиновники Магаса прежде уже были вовлечены в коррупционный скандал. В 2021 году в СМИ распространилась информация о задержании экс-мера Магаса Беслана Цечоева.

Сообщалось, что его задержали за хищение 300 млн рублей. Однако чиновник вскоре лично опроверг эти данные.
«Кое-что сделаю в рамках закона, если кто-то посмеет сказать, что я когда-либо что-либо неправильно сделал не в личной жизни, а в том, что касается всех», — отреагировал на обвинения Цечоев.

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#ингушетия
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Российская гимнастка-чемпионка Мамун рассказала о домогательствах тренера
28 мая 2024, 18:28

Фото: iStock/AntonioGuillem

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о пережитых в детском возрасте домогательствах тренера. Высказалась она об этом на канале «Витя Кравченко».
«Были сажания на колени, какие-то касания, якобы массаж ног, когда ты понимаешь, что руки заходят гораздо выше положенного. До самого страшного в моем случае, к счастью, не дошло», — поделилась она.
Девушка отметила, что сейчас этого тренера нет в живых.

«Не знаю, как бы я поступила, если бы он продолжал бы жить. Наверное, точно были бы суды», — рассказала гимнастка.

Ранее сообщалось, что рассказывающий о сексе блогер пропал после встречи с дагестанцами. Москвич, который ведет Instagram*, куда выкладывает откровенные снимки, недавно собрался на Кавказ и анонсировал тур в своих социальных сетях. У подписчиков он просил спонсировать его поездку. Начаться она должна была 23 мая, а закончиться 27 мая. Оказавшись в Дагестане, москвич перестал выходить на связь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#блогер
#тренер
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В Краснодаре осудят студентку за употребление «наркотиков» на иконе
28 мая 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Yevhen Smyk

Студентка из Краснодара обвиняется в оскорблении чувств верующих. 17-летняя девушка сняла видео, на котором изобразила употребление наркотиков с иконы, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю.
В ведомстве рассказали, что девушка раскрошила на икону Николая Чудотворца хозяйственный мел, придав ему внешний вид схожий с наркотиками, а рядом положила бумажный сверток и банковскую карту, создав имитацию употребления запрещенных веществ. Все это снимала на камеру телефона подруга. После этого фигурантка опубликовала видеозапись в соцсетях.

В настоящее время уголовное дело в отношении студентки направлено в суд. Свою вину она полностью признала.

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«Полностью загорелся»: чем ВСУ атаковали Балашиху, новые подробности о разрушениях и жертвах
ПВО сбила дрон ВСУ в Подмосковье: что известно о ЧП в Балашихе
28 мая 2024, 17:31

Фото: iStock/Kara Capaldo

Вечером 27 мая ВСУ осуществили попытку атаки Подмосковья беспилотником. Обломки дрона рухнули на жилой дом, пострадали люди. О том, что известно об атаке на Балашиху и какого реальное количество жертв расскажет редакция «Радио 1».

В Подмосковье сбит беспилотник


Российская система ПВО перехватила и уничтожила дрон противника вечером 27 мая над микрорайоном Кучино в Балашихе. Обломки бесплотника рухнули на жилой дом, на место его падения прибыли оперативники. Ситуацию вскоре прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он сообщил, что в результате падения обломков дрона никто не пострадал и призвал местных жителей сохранять спокойствие. Воробьёв подчеркнул, что власти помогут жильцам с восстановлением дома.

Известно, что в доме находились пожилая пара, их дочь и внучка. Они остались целы.


Пострадавшие в результате падения дрона в Балашихе


Через некоторое время глава городского округа Балашиха Сергей Юров заявил, что на соседней улице упавшие осколки БПЛА задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу.

Самолеты изменили курсы взлетов и посадки в подмосковных аэропортах

После падения обломков дрона на жилой дом в Подмосковье два столичных аэропорта ввели временное ограничение. Самолеты изменили курсы взлетов и посадки. В авиационных службах заявили, что на прибытии рейсов это изменение скажется незначительно. Ограничения действовали в Домодедово и Жуковском.
Вскоре ограничения были сняты и воздушная гавань начала работать в прежнем режиме.


У ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири
У ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири

Какие еще разрушения в Балашихе после падения БПЛА


Представитель экстренных служб рассказал изданию РИА Новости о том, что в результате падения обломков дрона в Балашихе повреждения получили один многоэтажный и два частных дома.

«В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в одном из поврежденных домов оказались выбиты стекла, а второй полностью загорелся.


Чем ВСУ атаковали Подмосковье


ВСУ применили для атаки территории Московской области низколетящий воздушный малоразмерный шар. Именно его обломки попали в жилые дома в микрорайоне Кучино в Балашихе, сообщили в экстренных службах.

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#пво
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В Мурманской области вертолет совершил аварийную посадку
В Мурманской области Ми-8 совершил аварийную посадку из-за неисправности
28 мая 2024, 17:31

Фото: istockphoto/ camptoloma

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области из-за технической неисправности. Об этом пишет Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Сообщается, что вертолет авиакомпании «Мурманавиа» 28 мая совершил аварийную посадку за 20 км до пункта назначения в районе реки Пача. Посадка прошла благополучно. На борту воздушного судна находились 7 человек. Пострадавших нет. Причина — техническая неисправность двигателей.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обломки сбитого БПЛА упали на дом ученого-психолога Андрея Копьева. У дома после падения обломков повреждена кровля и частично обрушена задняя стена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Питере девушка попала в реанимацию с ожогами 80% тела после загара
28 мая 2024, 17:30

Фото: istockphoto/Silent_GOS

В Санкт-Петербурге девушка оказалась в реанимации после того, как позагорала на солнцепеке. Об этом сообщает РИА Новости.
«Девушка, 21 год, поступила в ожоговую реанимацию с солнечным ожогом 80 процентов первой степени и второй степени. Выяснилось, что она загорала под прямыми лучами солнца», – сказал журналистам источник в экстренных службах.

По данным собеседника, несчастье произошло в Московском районе города, на улице Вертолетной. Там находится общежитие, где и живет петербурженка.

Отмечено, что медики не смогли выяснить, в течение какого времени загорала девушка. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее косметолог Любовь Акрум рассказала о так называемой танорексии или о психологической зависимости человека от ультрафиолетовых лучей.

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#ожоги
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Удар молнии в трех детей на пляже в Пуэрто-Рико попал на видео
28 мая 2024, 17:07

Фото: istockphoto/Victollio

Удар молнии в трех детей на пляже в Пуэрто-Рико попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot. На ней видно, как мальчики в возрасте 7-12 лет проводили время, а затем после инцидента они падают на землю.
Далее к ним бегут другие отдыхающие, чтобы оказать пострадавшим первую помощь, делая непрямой массаж сердца с искусственным дыханием. Отмечено, что дети живы и находятся в реанимации, однако их состояние оценивается, как критическое.

Ранее сообщалось об ударе молнии в пассажирский самолет российской авиакомпании Red Wings во время полета. Все произошло 23 мая, когда Boeing-777-200 летел из турецкой Антальи в Новосибирск. Оборудование при инциденте не пострадало.

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