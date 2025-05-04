Леди Гага (фото: Instagram* @ladygaga)
Леди Гага устроила самый массовый бесплатный концерт в мире. На выступление певицы пришло свыше двух миллионов зрителей, пишет KP.ru в своём Telegram-канале.
Популярная американская певица вышла на сцену пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. Это шоу стало самым масштабным в карьере Гаги и установило мировой рекорд по посещаемости. Предыдущий рекорд принадлежал Мадонне, которая устроила шоу на том же пляже в 2024 году, собрав 1,6 миллиона зрителей.
Фанаты Леди Гаги начали занимать места на выступление с самого утра. Некоторые поклонники даже забирались на деревья для лучшего обзора.
В программу шоу вошли самые знаменитые хиты Гаги, в том числе «Poker Face» и «Alejandro». За время шоу артистка сменила несколько образов, в том числе представ в наряде цвета бразильского флага.
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*запрещён в РФ
Фанаты Леди Гаги начали занимать места на выступление с самого утра. Некоторые поклонники даже забирались на деревья для лучшего обзора.
В программу шоу вошли самые знаменитые хиты Гаги, в том числе «Poker Face» и «Alejandro». За время шоу артистка сменила несколько образов, в том числе представ в наряде цвета бразильского флага.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова