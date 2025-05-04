«Это свершилось!»: Валя Карнавал собирается выйти на международную аренду

Валя Карнавал (фото: Telegram @karnava1l)
Валя Карнавал, начавшая свой путь к славе с роликов в TikTok, сейчас имеет уже 7,5 миллионов подписчиков. Также 23-летняя девушка является не только блогером, но и певицей и телеведущей.
Теперь Карнавал решила записать песню в непривычном для себя стиле. Композиция получила название «Кофеин» и будет исполнена на английском языке. Это будет первый трек певицы на иностранном языке.
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«Чуваки, вы это ждали, и это свершилось! Мы записываем «Кофеин» на английском, и это звучит… Это звучит!», – написала Карнавал в своём Telegram-канале.Напомним, что недавно Валя Карнавал стала студенткой Финансового университета. 23-летняя звезда поступила в конце учебного года и без сдачи необходимых экзаменов, из-за чего была раскритикована в Сети.
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Анастасия Чинкова