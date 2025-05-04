«Такая история возникла неспроста»: почему на самом деле произошло нападение на Надежду Кадышеву

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Станислав Жданов)
История с нападением на Надежду Кадышеву после её концерта в Иванове может быть продуманной пиар-компанией. Такое предположение выдвинул продюсер Павел Рудченко.
Музыкальный критик подчеркнул, что артисты нередко стремятся подогреть интерес к себе с помощью различных инфоповодов. В связи с этим, инцидент с певицей может быть заранее продуман её пиар-командой.
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«Это не новость. Очень часто, чтобы привлечь внимание журналистов, чтобы как-то в том смысле подогреть внимание к определенным артистам, создавались инфоповоды всевозможных каких-то нападений, каких-то событий. И вполне возможно, даже такая история, которую мы сейчас обсуждаем, возникла неспроста, а именно чтобы подогреть определенное внимание и так к уже разогретой Надежде Кадышевой», – отметил Рудченко в беседе с NEWS.ru.Продюсер подчеркнул, что в последнее время солистка ансамбля «Золотое кольцо» обрела новую волну популярности благодаря соцсетям. Теперь пиарщики могут пытаться удерживать интерес публики за счёт очередной громкой истории.
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Анастасия Чинкова