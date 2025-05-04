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«Такая история возникла неспроста»: почему на самом деле произошло нападение на Надежду Кадышеву

Продюсер Рудченко считает нападение на Кадышеву пиар-кампанией
Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

История с нападением на Надежду Кадышеву после её концерта в Иванове может быть продуманной пиар-компанией. Такое предположение выдвинул продюсер Павел Рудченко.
Музыкальный критик подчеркнул, что артисты нередко стремятся подогреть интерес к себе с помощью различных инфоповодов. В связи с этим, инцидент с певицей может быть заранее продуман её пиар-командой.

«Это не новость. Очень часто, чтобы привлечь внимание журналистов, чтобы как-то в том смысле подогреть внимание к определенным артистам, создавались инфоповоды всевозможных каких-то нападений, каких-то событий. И вполне возможно, даже такая история, которую мы сейчас обсуждаем, возникла неспроста, а именно чтобы подогреть определенное внимание и так к уже разогретой Надежде Кадышевой», – отметил Рудченко в беседе с NEWS.ru.
Продюсер подчеркнул, что в последнее время солистка ансамбля «Золотое кольцо» обрела новую волну популярности благодаря соцсетям. Теперь пиарщики могут пытаться удерживать интерес публики за счёт очередной громкой истории.

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#нападение
#певица
«Кто все эти люди? Не массовка?»: Виталий Бородин раскритиковал выступление Данилы Козловского в России
Виталий Бородин полагает, что на выступлении Данилы Козловского в РФ была массовка
04 мая 2025, 18:54

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

Вернувшийся в Россию актер Данила Козловский впервые за два года появился на сцене в столице со своим спектаклем. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал выступление артиста и выразил мнение, что публика на мероприятии была подставной. Об этом объявил в своем Телеграм-канале.
3 мая Данила Козловский, который, по слухам, уехал из РФ, отметил 40-летие. Свой день рождения актер отметил на сцене Театра эстрады в Москве, где он выступил с моноспектаклем Frank. На новость о возвращении актера отреагировал Виталий Бородин, который заметил, что на его выступление пришло мало людей. Глава ФПБК связал это с гражданской позицией знаменитости.

«Обратите внимание: людей не очень много пришло, маленький зал. Он не очень был забит людьми, раньше Козловский собирал большие залы. Думаю, что люди уже поняли позицию Козловского и кто у него кумиры. Кстати, обратите внимание: балкон вообще пустой», — уточнил Виталий Бородин.

По мнению политика, вместо реальных зрителей на спектакле Козловского могла быть «массовка».

«Из публичных никого не вижу. Интересно, кто все эти люди? Не массовка?», — предположил Бородин.

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#актёр
#спектакль
#день рождения
#артист
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«Это свершилось!»: Валя Карнавал собирается выйти на международную аренду
Валя Карнавал выпускает первую песню на английском языке
04 мая 2025, 18:17

Валя Карнавал (фото: Telegram @karnava1l)

Валя Карнавал, начавшая свой путь к славе с роликов в TikTok, сейчас имеет уже 7,5 миллионов подписчиков. Также 23-летняя девушка является не только блогером, но и певицей и телеведущей.
Теперь Карнавал решила записать песню в непривычном для себя стиле. Композиция получила название «Кофеин» и будет исполнена на английском языке. Это будет первый трек певицы на иностранном языке.

«Чуваки, вы это ждали, и это свершилось! Мы записываем «Кофеин» на английском, и это звучит… Это звучит!», – написала Карнавал в своём Telegram-канале.
Напомним, что недавно Валя Карнавал стала студенткой Финансового университета. 23-летняя звезда поступила в конце учебного года и без сдачи необходимых экзаменов, из-за чего была раскритикована в Сети.

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#жизнь
#блогер
#песня
#музыка
#язык
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«Время с семьей»: Тимати выложил совместные фото с детьми от двух бывших
Тимати поделился снимками со своими детьми от Шишковой и Решетовой
04 мая 2025, 17:19

Тимати (Тимур Юнусов) (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)

Недавно возлюбленная Тимати (Тимура Юнусова) Валентина Иванова объявила, что они с рэпером ждут ребенка. Тимати станет отцом в третий раз.
После неожиданной новости пользователи Сети гадали, на каком сроке беременности Иванова сейчас. Однако мать Тимати, делясь кадрами с отдыха, показала округлившийся живот возлюбленной сына. Вероятно, роды Валентины состоятся уже совсем скоро, но точный срок звездная пара еще не раскрывала.

Сегодня Тимати решил в иной раз подогреть интерес публики к своей личной жизни и поделился фотографиями с детьми от двух своих бывших возлюбленных.

«Время с семьей», — подписал публикацию артист.

Подписчикам понравились кадры Юнусова с наследниками.

«Как будто маленькие Решетова и Шишкова. Дети на мам похожи», «Ратмир весь в маму», «Скоро третий появится, Валюша в положении», — заметили фолловеры.

Напомним, у рэпера есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

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#роды
#беременность
#рэп
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«Руки — в мясо!»: Кристина Асмус поразила многих, накрутив девять оборотов на турнике
Кристина Асмус поразила спортивной формой и девятью оборотами на турнике
04 мая 2025, 16:56

Кристина Асмус (Фото: ВКонтакте @officialkristinaasmus)

Актриса Кристина Асмус с детства профессионально занималась спортивной гимнастикой. Она и сейчас находится в прекрасной физической форме, что продемонстрировала недавно подписчикам, опубликовав небольшое видео, на котором 37-летняя артистка с лёгкостью накручивает обороты на турнике.
Всего внимательные зрители насчитали девять оборотов, выполненных внешне легко и с безукоризненной техникой. Однако после того, как, спрыгнув со снаряда, Кристина снимает специальные перчатки, можно заметить, как сильно у неё дрожат от напряжения руки. На подушечках пальцев и ладонях видны покраснения, которые обещают скоро превратиться в мозоли.

«Руки — в мясо!» — говорит за кадром голос неизвестного оператора.

Однако Асмус уверяет, что всё это скоро пройдёт, в таких повреждениях нет ничего страшного. Артистка вполне может рассуждать на эту тему, ведь у неё есть звание кандидата в мастера спорта. Не зря в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» Кристина играла роль прославленной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной.

Кристина Асмус (Фото: ВКонтакте @officialkristinaasmus)

Актриса получала серьёзные травмы, связанные не со спортивной карьерой, а с профессиональной деятельностью. В декабре прошлого года Асмус травмировалась на сцене Театра имени Ермоловой, где играла главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Тогда у неё диагностировали разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. Артистке сделали сложную операцию, после чего она снова вернулась к тренировкам. Как видно из её головокружительных упражнений на турнике, Кристина уже полностью восстановилась.

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#мясо
#травмы
#актриса
#перчатки
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«Недоразумение»: директор Бориса Моисеева раскрыл, лишится ли Кристина Орбакайте подаренной квартиры в Латвии
Директор Моисеева раскрыл судьбу квартиры Орбакайте в Латвии
04 мая 2025, 16:29

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте, которой власти Латвии запретили въезд в страну, может лишиться квартиры в Юрмале, подаренной ей, по слухам, Борисом Моисеевым. Директор покойного певца Сергей Горох в беседе с Woman.ru рассказал о конфликте с артисткой и раскрыл судьбу недвижимости.
Проживающая в США Орбакайте на этой неделе получила запрет на въезд в Латвию. Из-за таких мер у певицы сорвался концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня. Артистка оказалась недовольна таким решением властей и заявила о намерении добиться справедливости через суд. Однако теперь встал вопрос о том, лишится ли Орбакайте своего имущества в Латвии.

Публика не раз обсуждала, что в своё время Борис Моисеев оставил Кристине Орбакайте элитную квартиру в Юрмале. Певец много лет дружил с Аллой Пугачёвой и тепло относился к её дочери. К тому же, у него не было своих детей, поэтому такой поступок возможен. Директор и друг покойного артиста убеждён, что нынешняя ситуация с Кристиной является недоразумением.

«К сожалению, я не знаю данную ситуацию досконально и мне неизвестны причины запрета ей въезда на территорию Латвии. Считаю это недоразумением и надеюсь на скорейшее положительное решение данного вопроса. Мне не понятна сама причина запрета. Кристина прекрасна!», – отметил Горох.
Директор Моисеева также высказался о квартире.

«Сообщения о том, что Борис Михайлович подарил Кристине свою квартиру в Юрмале, были еще при жизни Бориса, но об этом и Борис Михайлович, и Кристина узнавали только из прессы», – подчеркнул Горох.
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*запрещён в РФ
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