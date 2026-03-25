Стало известно, кто убил найденную в братской могиле в Таиланде россиянку
Россиянка из Уфы, тело которой ранее обнаружили в братской могиле в Бангкоке, погибла после конфликта с бывшим начальником. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, Ильдар и Вероника вместе жили в кондоминиуме Grand Shivalay в провинции Чонбури. Утверждается, что их связывали не только рабочие, но и личные отношения.
Как рассказали знакомые девушки, 27 декабря между ними произошла ссора, во время которой мужчина жестоко избил Веронику. От полученных травм она скончалась. В тот же день ее бывший работодатель сам пришел в полицейский участок и признался в случившемся.
После этого ему предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу на время следствия.
