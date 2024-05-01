Полиция проверит авиакомпанию «Победа» после недопуска на рейс пассажирки

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Сотрудники транспортной полиции инициировали проверку в отношении авиакомпании «Победа». Представители авиаперевозчика не пустили на рейс пассажирку, мотивировав это тем, что она пьяна.
Женщине заявили, что не пропустят её на борт по причине нетрезвого состояния: как-то странно она себя ведёт, явно сверх меры употребила горячительного. 39-летняя Елена из Подмосковья уверяла: ни капли спиртного не пила, но сотрудники авиакомпании стояли на своём: борт улетит без «нетрезвой» пассажирки, передаёт телеграм-канал Mash.
К месту инцидента подошли полицейские и побеседовали с женщиной. По результатам проверки правоохранители постановили: запаха алкоголя нет, поведение адекватное, надо пропускать. Да поздно: самолёт уже улетел, билеты пропали. Елена осталась в аэропорту дожидаться следующего рейса, а сотрудники транспортной полиции проверят, почему представителям «Победы» мерещатся алкоголики.
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