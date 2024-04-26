Полиция проверит семью, в которой родители заставили сына съесть сигареты

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В Екатеринбурге полиция проверяет семью, где родители заставили 11-летнего сына съесть сигареты, что может привести к возбуждению уголовного дела о жестоком обращении с ребенком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.
«Информация о произошедшем поступила в отдел полиции № 4 УМВД России по г. Екатеринбургу от тети несовершеннолетнего и зарегистрирована в установленном законом порядке. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия сотрудниками по делам несовершеннолетних территориального ОВД, а также осуществлен выход по месту жительства подростка для оценки его условий проживания», — отметил представитель полиции.Он также добавил, что в отношении родителей мальчика будет составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Правоохранительными органами также подготовлен характеризующий материал для принятия решения о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с несовершеннолетним.
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Артем Кузьмин