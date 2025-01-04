Полиция проверяет сообщение о появлении 20 беспилотников в небе над Копенгагеном

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Полиция Дании проводит расследование после сообщения о 20 беспилотниках, которые якобы были замечены над портом Кёге к юго-западу от Копенгагена. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на заявления местной полиции.
Местный житель вызвал полицию на место, на котором якобы увидел порядка 20 беспилотников, которые двигались с большой скоростью в сторону залива Кёге. На момент прибытия полицейских в небе оставались четыре аппарата.
В настоящее время полиция пытается определить количество дронов и их владельцев. Также местные правоохранители подчеркнули, что на момент появления дронов не выдавалось разрешения на полёты беспилотников в этом районе.
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Анастасия Чинкова