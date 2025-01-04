Четыре украинских беспилотника сбили в Ленинградской области

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Четыре украинских беспилотника сбиты за сутки в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ночь и утро 4 января стали рекордными по числу сбитых беспилотников. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России, силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковым оружием над территорией Ленобласти было уничтожено четыре дрона.
Отмечается, что первый дрон сбили в районе Лужской губы в Финском заливе около 02:40 ночи, второй – в том же районе примерно в 09:40 утра (он двигался через Псковскую область), а третий – также в Лужском районе. В результате ликвидации дронов никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.
Обломки третьего беспилотника упали в лесном массиве, где в настоящее время работают оперативные службы.
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Отмечается, что первый дрон сбили в районе Лужской губы в Финском заливе около 02:40 ночи, второй – в том же районе примерно в 09:40 утра (он двигался через Псковскую область), а третий – также в Лужском районе. В результате ликвидации дронов никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.
Обломки третьего беспилотника упали в лесном массиве, где в настоящее время работают оперативные службы.
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Анастасия Чинкова