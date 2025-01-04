В Воронеже украинский беспилотник ударил в многоэтажный жилой дом

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Дрон ВСУ атаковал жилое здание в Воронеже. Беспилотник влетел в окно квартиры, расположенной на девятом этаже двенадцатиэтажного дома на Иркутской улице.
Об этом сообщил телеграм-канал Baza. В момент атаки дома находился хозяин жилища, 78-летний Николай М. По счастливому стечению обстоятельств он не пострадал. Стены и перекрытия в квартире оказались прочными, а он в момент взрыва находился в другой комнате. Сейчас на месте работают сотрудник оперативных служб.
Губернатор города Александр Гусев в телеграм-канале сообщил, что в Воронеже и его пригороде сбито как минимум пять украинских беспилотников. К счастью, обошлось без жертв.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами различные регионы России. Системы ПВО уничтожают большинство БПЛА противника.
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Губернатор города Александр Гусев в телеграм-канале сообщил, что в Воронеже и его пригороде сбито как минимум пять украинских беспилотников. К счастью, обошлось без жертв.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами различные регионы России. Системы ПВО уничтожают большинство БПЛА противника.
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Александр Бойцов