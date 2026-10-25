Червиченко назвал главную причину поражения «Спартака» от ЦСКА
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «красно-белых» от ЦСКА (0:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/27.
В беседе с Metaratings.ru Андрей Владимирович заявил, что быстрый гол повлиял на результат.
«Я говорил, что «Спартаку» будет тяжело, если они пропустят первыми. Почти получилось забить, моментов было предостаточно. ЦСКА запредельно везло: куча моментов «красно-белых» осталась нереализованной. Первые 30 минут армейцы давили и играли в самый неприятный для «Спартака» футбол», — сказал бизнесмен.Червиченко отметил, что Барко второй матч подряд играет не лучшим образом, удивился позднему выходу Даку, назвал игру Максименко нормальной и возложил ответственность за второй гол на защитников, которые не держат игрока на линии вратарской.