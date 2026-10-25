«Изменяет: Рита Дакота выступила с новым обвинением в адрес Влада Соколовского

25 октября 2026, 22:01

Рита Дакота заявила об измене Влада Соколовского нынешней жене

Маргарита Белогай (Фото: ВКонтакте @ritadakotaofficial)

Влад Соколовский в личном блоге ответил на новые обвинения Риты Дакоты (настоящее имя — Маргарита Белогай). Певица заявила, что артист изменяет своей нынешней жене Ангелине.





Соколовский опубликовал скриншоты, на которых Маргарита об этом говорит.

«Он изменяет своей жене, и это знает вся индустрия. У меня есть переписка с ним, где он это подтверждает... Да, такое «счастье» перенести очень сложно», — утверждает Дакота.