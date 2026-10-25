«Изменяет: Рита Дакота выступила с новым обвинением в адрес Влада Соколовского
Рита Дакота заявила об измене Влада Соколовского нынешней жене
Влад Соколовский в личном блоге ответил на новые обвинения Риты Дакоты (настоящее имя — Маргарита Белогай). Певица заявила, что артист изменяет своей нынешней жене Ангелине.
Соколовский опубликовал скриншоты, на которых Маргарита об этом говорит.
«Он изменяет своей жене, и это знает вся индустрия. У меня есть переписка с ним, где он это подтверждает... Да, такое «счастье» перенести очень сложно», — утверждает Дакота.Влад не стал комментировать эти заявления и лишь отметил, что бывшая жена пыталась разрушить его семью. Кроме того, ранее Белогай обвинила экс-мужа в том, что он не помогает финансово их дочери. Соколовский опроверг эти слова и описал ситуацию со своей стороны.