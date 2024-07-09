Полиция со стрельбой задержала в Домодедово похитителей человека

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Полицейские в подмосковном Домодедово задержали пятерых подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
«При задержании правонарушители отказались выполнить законные требования сотрудников полиции и оказали активное сопротивление», — прокомментировали там.
Злоумышленников взяли после вызова, им от 19 до 32 лет. Как показали местные жители, мужчину избили и увезли, все случилось неподалеку от населенного пункта Ям.
Полицейский сделал два предупредительных в воздух, поскольку молодежь вела себя агрессивно, пострадавших нет.
Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, стражи порядка проводят проверку.
Ранее сообщалось что в Ленинградской области приятели похитили мужчину, который им был должен 30 тысяч рублей.
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Никита Кротов