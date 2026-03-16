С утонувшими в в Москве-реке мальчиками попрощались в Подмосковье

16 марта 2026, 22:21

РИА Новости: с утонувшими в Москве-реке мальчиками попрощались в Звенигороде

Фото: МЧС России/MAX

Прощание с двумя мальчиками, утонувшими в Москве-реке, прошло в подмосковном Звенигороде. Поиски пропавшей десять дней назад девочки продолжаются, сообщили РИА Новости в администрации Одинцовского городского округа.





По информации регионального главка МЧС, 7 марта на прогулку вышли 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков, домой они не вернулись. После этого организовали поисково-спасательные работы.





«В субботу (14 марта — ред.) в Звенигороде простились с Иваном, сегодня (16 марта — ред.) — с Богданом. Поиски Алины продолжаются», — добавили в администрации.