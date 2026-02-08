Полиция США задержала более 50 человек в ходе протестов в одном штате
Американские силовики задержали 54 человека во время акции протеста у федерального здания в Сент-Поле (штат Миннесота), которое в последние недели стало одной из основных площадок выступлений против рейдов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).
Об этом сообщил местный телеканал KSTP. По данным СМИ, демонстрацию у федерального здания имени епископа Генри Уипплла объявили «незаконным собранием» после инцидента, в ходе которого помощнику шерифа, как утверждается, попали льдом в голову. В результате полиция приступила к задержаниям.
KSTP отмечает, что рост протестной активности связывают с операцией Metro Surge и начавшимися в январе массовыми мероприятиями против нелегальной миграции в Миннесоте. Эти события сопровождались двумя резонансными случаями со смертельным исходом.
7 января сотрудник ICE застрелил женщину, которая, по версии ведомства, пыталась наехать на него на автомобиле, а 24 января убили ещё одного участника протестов, что, как сообщается, спровоцировало новую, более жёсткую волну выступлений в штате.
Читайте также: