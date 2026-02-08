Полиция США задержала более 50 человек в ходе протестов в одном штате

08 февраля 2026, 12:19

KSTP: Полиция США задержала 54 человека в Миннесоте на протестах

Фото: istockphoto/dominikherz

Американские силовики задержали 54 человека во время акции протеста у федерального здания в Сент-Поле (штат Миннесота), которое в последние недели стало одной из основных площадок выступлений против рейдов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).