В Крыму машина с семьёй сорвалась со скалы в 200-метровый обрыв

08 февраля 2026, 11:54

В Крыму автомобиль упал со скалы на Долгоруковской яйле, трое выжили

Фото: Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

В Крыму на Долгоруковской яйле автомобиль УАЗ упал со скалы. В машине находились двое взрослых и ребёнок. Все они выжили. Об этом информирует МЧС республики.