В Крыму машина с семьёй сорвалась со скалы в 200-метровый обрыв
В Крыму на Долгоруковской яйле автомобиль УАЗ упал со скалы. В машине находились двое взрослых и ребёнок. Все они выжили. Об этом информирует МЧС республики.
Происшествие случилось у села Ивановка. Очевидцы сообщили о падении автомобиля. Спасатели и медики выехали на место и начали поисковую операцию. Работу осложняли ночная темнота, туман и сложный горный рельеф.
Первыми местные жители обнаружили и вынесли к дороге несовершеннолетнего. Ребёнка сразу передали врачам. Примерно через час поисковые группы нашли сам автомобиль на крутом северном склоне горы Чалбаш.
Рядом с машиной находились мужчина и женщина с травмами. Спасатели оказали им первую помощь, зафиксировали пострадавших на специальных носилках и с помощью альпинистского оборудования подняли их на безопасный участок. Оттуда бригады скорой помощи доставили всех пострадавших в медучреждения.
