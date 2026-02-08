В США нашли жилой дом с малярией, ВИЧ и Эболой

08 февраля 2026, 11:43

В США нашли жилой дом с подпольной лабораторией и вирусами ВИЧ, Эболы и малярии

Фото: istockphoto/HAKINMHAN

В пригороде Лас-Вегаса полиция выявила подпольную биолабораторию, устроенную в обычном жилом доме, который, по данным следствия, принадлежит гражданину Китая.