В США нашли жилой дом с малярией, ВИЧ и Эболой
В пригороде Лас-Вегаса полиция выявила подпольную биолабораторию, устроенную в обычном жилом доме, который, по данным следствия, принадлежит гражданину Китая.
Как пишет KP.RU, внутри обнаружили коллекцию примерно из двух десятков потенциально опасных патогенов. В перечне фигурируют ВИЧ, туберкулез, малярия и, по предварительным сведениям, даже вирус Эбола.
Задержанные, находившиеся в доме, утверждают, что занимались производством и продажей тестовых медпрепаратов. Однако характер находок, по версии правоохранителей, указывает на куда более широкий профиль деятельности.
На кадрах, опубликованных департаментом столичной полиции Лас-Вегаса, видно, как сотрудники в защитных костюмах выносят из дома мешки с медицинскими трубками, коробки с флаконами и контейнеры с жидкостями неизвестного происхождения. Шериф Кевин МакМахилл сообщил, что материалы хранились буквально повсюду — в холодильниках, морозильных камерах и лабораторных емкостях.
Следователи обнаружили множество флаконов и контейнеров с веществами разного цвета и состава. Часть содержимого пока не удалось идентифицировать. Всего в ходе операции изъяли и направили на экспертизу более тысячи образцов.
Полиция связывает дом с 62-летним Цзя Бэй Чжу — гражданином Китая, которого еще в октябре 2023 года арестовали по делу о производстве и распространении незарегистрированных тестов на коронавирус и ВИЧ. Тогда в Ридли (Калифорния) уже находили лабораторию, которую связывали с Чжу — там были контейнеры с маркировкой патогенов, включая Эболу и туберкулез, а также тысячи лабораторных мышей.
Инцидент вызвал резонанс и стал поводом для расследования в Конгрессе США. Позже появлялась информация, что лаборатория могла финансироваться через китайские банки и хранила тысячи биообразцов, отмеченных как потенциально опасные.
Адвокат Чжу Энтони Капоцци заявляет, что его подзащитный уже три года находится под стражей и не имеет отношения к объекту в Лас-Вегасе. По словам защитника, ему ничего не известно о том, что происходило в доме, что, по мнению следствия, лишь добавляет вопросов к делу.
В здании также проживали арендаторы — три человека снимали комнаты у владельца. Их оперативно эвакуировали. Следователи утверждают, что они не были связанными с деятельностью лаборатории. Для жильцов, вероятно, стало шоком узнать, что по соседству с ними могла работать нелегальная биостанция.
Ситуация уже дошла до федерального уровня. Конгрессмен от Калифорнии Кевин Кайли предложил провести слушания по законопроекту, который должен перекрыть лазейки, позволяющие функционировать подобным подпольным «мастерским». По его мнению, федеральным властям необходимо ужесточить правила, чтобы исключить появление кустарных лабораторий, представляющих потенциальную угрозу.
