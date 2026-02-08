Авария с двумя «Ладами» обернулась смертями трех человек

08 февраля 2026, 11:30

Три человека погибли в ДТП с двумя «Ладами» в Калмыкии

Фото: iStock/Nataliya Rodina

Три человека погибли и шесть пострадали в ДТП в Калмыкии. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики в своем телеграм-канале.