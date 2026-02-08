Авария с двумя «Ладами» обернулась смертями трех человек
Три человека погибли и шесть пострадали в ДТП в Калмыкии. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, смертельная авария произошла сегодня утром на 170-м километре трассы Р-22 «Каспий» — между Волгоградом и Элистой. Как передает телеканал РЕН ТВ, там лоб в лоб столкнулись два автомобиля Lada.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все причины и обстоятельства трагедии. Другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП с легковым и грузовым автомобилями в Иркутской области. Жертвами аварии стали 26-летняя девушка и двое детей пяти и восьми лет.
