Улицы Тюмени ушли под воду после обрушившейся на город бури

09 июня 2026, 23:46

Фото: istockphoto/SingerGM

В Тюмени из‑за мощной бури случилось серьезное наводнение. Вечером 9 июня на город обрушились ливень и град, а порывы ветра, по данным синоптиков, достигали более 25 м/с.