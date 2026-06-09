Улицы Тюмени ушли под воду после обрушившейся на город бури
В Тюмени из‑за мощной бури случилось серьезное наводнение. Вечером 9 июня на город обрушились ливень и град, а порывы ветра, по данным синоптиков, достигали более 25 м/с.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, в южной части Тюмени улицы ушли под воду. Автомобили с трудом преодолевают затопленные участки проезжей части, а некоторые машины и вовсе застряли в огромных лужах. Пешеходам приходится буквально пробираться вплавь.
Кроме того, местные жители сообщают, что молния ударила в многоэтажный дом на Тихом проезде. В результате происшествия в одной из квартир выбило стекла. В ряде районов порывами ветра повалило деревья.
В настоящий момент, по информации источника издания, пострадавших нет. Экстренные службы внимательно отслеживают ситуацию и готовы оперативно реагировать на возможные происшествия, а коммунальщики уже приступают к ликвидации последствий разгула стихии.
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