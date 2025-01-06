МВД раскрыло очередную мошенническую схему

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Мошенническую схему по присвоению маткапитала в 59 российских регионах раскрыло МВД, передают «Известия», ссылаясь на представителей ведомства.
«…Выявлено 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рожденных вне медицинских учреждений, по каждому из которых 631 женщиной получены социальные пособия и (или) материнский (семейный) капитал в 59 субъектах Российской Федерации», — гласит публикация.
Уточняется, что заведено 229 уголовных дел, фигурантами которых являются 217 человек.
Перед этим стало известно, что волонтера спецоперации Андрея Лямцева обманули аферисты, отобрав и повредив машину, на которой перевозилась гумпомощь. Кроме того, мужчину избили и залили баллончиком, вымогая деньги.
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