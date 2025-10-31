Достижения.рф

Полиция установила участников жесткого избиения подростка в Ленобласти

Фото: istockphoto / Dzurag

Правоохранительные органы Ленобласти завершили расследование жестокого нападения на подростка в Приозерске. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



Вечером 25 октября на улице Ленина группа из пяти несовершеннолетних избила 14-летнего сверстника. Поводом для конфликта послужила ссора из-за девушки. Злоумышленники не только нанесли пострадавшему телесные повреждения, но и принудили его встать на колени и извиняться.

В результате нападения подросток получил серьёзные травмы. Медицинское обследование выявило у него сотрясение мозга и смещение позвонков. Семья пострадавшего незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции оперативно установили личности всех участников инцидента. Один из нападавших был задержан и помещён в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 48 часов. В отношении его матери составлен административный протокол.

После проведения следственных мероприятий установлены и опрошены остальные участники избиения. Родители всех правонарушителей будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0