Полиция установила участников жесткого избиения подростка в Ленобласти
Правоохранительные органы Ленобласти завершили расследование жестокого нападения на подростка в Приозерске. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Вечером 25 октября на улице Ленина группа из пяти несовершеннолетних избила 14-летнего сверстника. Поводом для конфликта послужила ссора из-за девушки. Злоумышленники не только нанесли пострадавшему телесные повреждения, но и принудили его встать на колени и извиняться.
В результате нападения подросток получил серьёзные травмы. Медицинское обследование выявило у него сотрясение мозга и смещение позвонков. Семья пострадавшего незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.
Сотрудники полиции оперативно установили личности всех участников инцидента. Один из нападавших был задержан и помещён в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 48 часов. В отношении его матери составлен административный протокол.
После проведения следственных мероприятий установлены и опрошены остальные участники избиения. Родители всех правонарушителей будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей.
