Полиция устроила рейды по общежитиям с мигрантами после теракта в «Крокусе»

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После теракта в «Крокус Сити Холле» полицейские устроили массовые рейды по общежитиям Москвы, где проживают мигранты. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что в Минаевском переулке в Тверском районе припаркованы несколько полицейских автомобилей и автозак. Силовики досматривают иностранных граждан на наличие оружия.
Кроме того, как сообщает Telegram-канал «Москва сейчас», был усилен контроль за проезжающими автомобилями. Полицейские уже задержали группу людей, рассказывают очевидцы.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк назвала фейком информацию о российском гражданстве задержанных террористов. По её словам, все они являются иностранцами.
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Кроме того, как сообщает Telegram-канал «Москва сейчас», был усилен контроль за проезжающими автомобилями. Полицейские уже задержали группу людей, рассказывают очевидцы.
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Анастасия Чинкова