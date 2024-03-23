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Полиция устроила рейды по общежитиям с мигрантами после теракта в «Крокусе»

Полиция устроила рейды по общежитиям с мигрантами в Тверском районе Москвы
23 марта 2024, 18:31
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

После теракта в «Крокус Сити Холле» полицейские устроили массовые рейды по общежитиям Москвы, где проживают мигранты. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что в Минаевском переулке в Тверском районе припаркованы несколько полицейских автомобилей и автозак. Силовики досматривают иностранных граждан на наличие оружия.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал «Москва сейчас», был усилен контроль за проезжающими автомобилями. Полицейские уже задержали группу людей, рассказывают очевидцы.


Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк назвала фейком информацию о российском гражданстве задержанных террористов. По её словам, все они являются иностранцами.

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#полиция
#рейды
#мигранты
#оружие
#теракт
#крокус сити холл
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Воробьёв сообщил, когда завершится основная часть поисковой операции в «Крокусе»
Воробьёв: основная часть поисковой операции в «Крокусе» завершится в воскресенье
23 марта 2024, 19:52

Фото: МЧС России

Основная часть поисковой операции под завалами «Крокус Сити Холла» должна завершиться в воскресенье, 24 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Предварительные данные гласят, что установлены личности уже более 50 погибших в результате теракта.

Ранее глава региона сообщал, что спасатели работают на месте трагедии круглосуточно.

По последней информации от Следственного комитета России в результате теракта погибли 115 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Во многих городах России возникли стихийные мемориалы, куда люди несут цветы, свечи и игрушки в память о погибших.

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#андрей воробьёв
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Подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» доставили в столичный СК
23 марта 2024, 19:04

Фото: iStock/Rawf8

Подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» доставили в столичный Следственный комитет, об этом сообщает «Москва 24».
На кадрах, которые публикует СМИ, видно, как к зданию Следственного комитета подъезжает автозак. Предположительно, в нём находятся задержанные в Брянской области подозреваемые в совершении теракта в подмосковном Красногорске.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людым.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#крокус сити холл
#теракт
#террористы
#следственный комитет
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Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов пострадавшего от теракта «Крокуса»
23 марта 2024, 18:45

Фото: Пресс-служба МЧС России

Сотрудники МЧС России продолжают разбирать завалы пострадавшего в теракте «Крокус Сити Холла», об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По информации ведомства, в настоящий момент с места происшествия вывезли 63 кубических метров разрушенных конструкций концертного зала.
«Продолжается тушение очагов горения на кровле и в здании с применением специализированной робототехники», — уточнили в МЧС.

Напомним, вечером 22 марта группа террористов расстреляла толпу людей, собравших на концерт рок-группы «Пикник». Боевики стреляли во всех подряд, не глядя, а затем устроили пожар на концертной площадке.

В настоящий момент известно о 133 погибших, более сотни людей находятся в больницах, некоторые из них в критическом состоянии.

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#теракт
#мчс
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МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 17:56

Фото: iStock/DmyTo

МЧС России опубликовало предварительный список с именами погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Ознакомиться со списком, который постепенно будет дополняться, можно на сайте МЧС РФ.

Отмечается, что в данный момент в таблице представлена информация по состоянию на 17:00 мск.

По последним данным от Следственного комитета России в результате теракта в Красногорске погибли 115 человек. Смерть наступила от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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#мчс
#теракт
#погибший
#крокус сити холл
#спасатели
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Mash: всех задержанных террористов везут в Москву для допросов
23 марта 2024, 17:32

Фото: iStock/artolympic

Всех четверых задержанных террористов везут в Москву для проведения допросов и следственных мероприятий. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что важной задачей было задержать террористов живыми. Сотрудникам ФСБ удалось оперативно установить личности стрелявших в «Крокус Сити Холле», а также их сообщников. Это позволило быстро задержать их и не дать им сбежать на Украину, где для них, по словам президента России Владимира Путина, было подготовлено «окно».

Также глава государства высоко оценил работу спецслужб. Он выразил благодарность им и сотрудникам скорой помощи, санитарной авиации, пожарным и спасателям, которые работают над ликвидацией последствий теракта и помогают пострадавшим.

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#задержание
#террористы
#крокус сити холл
#москва
#следственный комитет
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Инвалид-колясочница пропала после теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 16:55

Фото: iStock/vadimguzhva

Девушку–колясочницу не могут найти её родные после теракта в «Крокусе». Она пришла на концерт вместе с мамой и сидела прямо возле сцены. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что на концерт группы «Пикник» 38-летняя Екатерина Попова пришла вместе со своей мамой. Для инвалидов-колясочников места располагались прямо возле сцены, поэтому мать девушки сначала помогла ей занять место, после чего пошла на свое, которое находилось на втором этаже.

Мать Екатерины смогла спастись, но при этом помочь своей дочери покинуть концертный зал у неё не было возможности. В настоящее время девушку ищут родные, которые не могут найти её фамилию в списках.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#крокус сити холл
#теракт
#пожар
#концерт
#мать
#инвалиды
#полиция
#помощь
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Последний задержанный по подозрению в теракте: Автоматы выбросили, убегая из Москвы
В сети появились кадры допроса задержанного по подозрению в теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 16:48

Фото: iStock/zabelin

Последний задержанный по подозрению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» заявил, что оружие боевики выбросили по дороге из Москвы, видео публикует Telegram-канал 112.
Автомобиль, на котором, предположительно, передвигались террористы, задержали сегодня утром в Брянской области. Четверо находившихся внутри сбежали, однако позже были схвачены российскими силовиками.

Все задержанные плохо говорят по-русски. Удалось выяснить, что их завербовали при помощи Telegram, пообещав за расстрел мирных людей по 500 тысяч каждому. Также удалось найти номер отеля, в котором проживали террористы.

Последний из задержанных заявил, что оружие они выбросили из автомобиля по дороге из Москвы.

Напомним, террористы пытались добраться до украинской границы, чтобы укрыться там. Как сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе своего обращения, на Украине для террористов было приготовлено «окно».

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Мужчина, спасший людей в «Крокусе», рассказал, как обезвредил террориста

Террористы из «Крокуса» могли иметь боевой опыт и тщательно готовились к теракту
#крокус сити холл
#террористы
#теракт
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Мужчина, спасший людей в «Крокусе», рассказал, как обезвредил террориста
23 марта 2024, 16:25

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Мужчина, которому удалось обезвредить террориста, рассказал о том, как ему удалось это сделать. Об этом сообщает «Россия 24».
По словам мужчины, у него было лишь несколько секунд на размышления. Зритель поделился, что в тот момент, когда он увидел ужас в глазах своей жены, то почувствовал, что должен что-то предпринять.

Сообщается, что когда террорист приблизился к семейной паре, он стал перезаряжать оружие. Герой толкнул супругу, после чего оббежал преступника слева, схватился левой рукой за ружье, а правой рукой стал наносить удары по голове.

Отмечается, что мужчина пожелал сохранить анонимность. Его поступок спас десятки жизней.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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Опубликованы фото предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе»

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#мчс
#пожар
#оружие
#герой
#мужчина
#ружье
#крокус сити холл
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Подозреваемый в теракте в «Крокусе» рассказал еще об одном бандите
Задержанный по подозрению в теракте в «Крокусе» опознал по фото некоего Абдулло
23 марта 2024, 15:38

Фото: iStock/sqback

Задержанный по подозрению в теракте в «Крокус сити холле» в Подмосковье заявил, что с ним был некий Абдулло, которого он узнал по фото на допросе. Кадры с допроса опубликованы в Telegram-канале главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Отмечается, что сотрудник правоохранительных органов показал фото, и террорист подтвердил личность «куратора». Примечательно, что на допросе злоумышленник ни слова не смог сказать по-русски, только по-таджикски. Общение происходило с помощью переводчика.

Ранее депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для РИА Новости сообщил о том, что необходимо ввести смертную казнь для террористов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#уголовное фсб
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#крокус сити холл
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