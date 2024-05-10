Полиция в Грузии задержала несколько человек на стихийной акции протеста

Фото: iStock/Wirestock
Грузинская полиция задержала несколько человек на стихийной акции протеста в Тбилиси, об этом сообщает Sputnik Грузия.
«За неподчинение полиции были задержаны несколько человек», — сообщает издание в своём Telegram-канале.
Акцию 9 мая организовали сторонники оппозиционного блогера Учи Абашидзе, который был арестован за незаконное хранение оружия. Сперва они попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в престижном районе Ваке, а затем направились шествием к парламенту.
Стоит напомнить, что 1 мая грузинский парламент принял скандальный проект об иностранных агентах. Теперь митинги в столице Грузии проходят каждый день, протестующие требуют отменить этот закон.
Читайте также:
Столтенберг: Грузия должна «делать больше», чтобы остановить Россию
Грузия обеспокоена недружественными действиями со стороны Киева
Грузия не поддержит антироссийские санкции и не станет открывать «второй фронт»
Евгения Парфентьева