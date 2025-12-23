Подросток зарезал мать и несколько раз воткнул нож в младшего брата
В Сочи 17-летний подросток зарезал свою мать, тяжело ранил младшего брата, а затем покончил с собой. Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, трагедия произошла вечером 22 декабря в доме на улице Куйбышева. Подросток нанес своей матери множественные удары кухонным ножом в жизненно важные органы, от которых она скончалась на месте. Затем он позвал домой гулявшего на улице 11-летнего брата и, когда тот зашел, несколько раз ударил его ножом в живот.
Раненому ребенку удалось спастись — он выбежал из квартиры и позвал на помощь соседей. Сейчас мальчик находится в больнице. Полицейские обнаружили тела женщины и ее старшего сына. Предварительно, школьник покончил с собой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что житель Ленинградской области застрелил собственного сына и покончил с собой.
Читайте также: