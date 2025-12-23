Подросток зарезал мать и несколько раз воткнул нож в младшего брата

23 декабря 2025, 14:29

В Сочи 17-летний подросток убил мать и ранил брата

Фото: iStock/BrianAJackson

В Сочи 17-летний подросток зарезал свою мать, тяжело ранил младшего брата, а затем покончил с собой. Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.