Российский школьник спалил квартиру из-за раскаленного масла
В Иркутске школьник устроил пожар на кухне, когда тушил масло водой
В Иркутске школьник устроил пожар в квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
По данным ведомства, все произошло в многоэтажке по улице Помяловского. Когда 13-летний мальчик разогревал себе обед, на плите вспыхнуло раскаленное масло. Испугавшись, он залил огонь водой, но ничего не вышло.
Подросток позвонил в экстренные службы, а также позвал на помощь соседку. Женщина смогла потушить пожар, который охватил около 20 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье многоэтажка едва не сгорела из-за оставленного на зарядке гаджета.
