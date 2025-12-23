Туристка не выжила во время круиза в арабской стране
Туристка погибла при столкновении двух кораблей на реке Нил в Египте. Об этом пишет британская газета The Sun.
Трагедия произошла примерно в 30 километрах от города Луксор. Круизный лайнер MS Royal Beau Rivage, на котором находилась 47-летняя Дениз Руджери вместе с мужем, столкнулся с другим судном MS Opera.
Удар был настолько внезапным и сильным, что пассажирка упала в каюте и получила тяжелую травму легких. Женщину доставили в ближайшую больницу в критическом состоянии, но спасти ее не удалось. Еще двое туристов оказались за бортом.
Предварительно, причиной аварии стало то, что MS Royal Beau Rivage совершил внезапный маневр. Местные правоохранители проводят расследование.
