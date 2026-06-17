Полиция Вьетнама спасла от съедения более 400 кошек

17 июня 2026, 04:29

Фото: istockphoto/Iryna Olkhova

Во Вьетнаме полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся кражей домашних кошек для последующей продажи в качестве употребления в пищу. Об этом проинформировала BBC.