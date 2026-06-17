Полиция Вьетнама спасла от съедения более 400 кошек
Во Вьетнаме полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся кражей домашних кошек для последующей продажи в качестве употребления в пищу. Об этом проинформировала BBC.
Правоохранители задержали девять подозреваемых после того, как получили множество сообщений о пропажах питомцев. В ходе проведённой операции стражи порядка обнаружили 400 живых кошек, которых злоумышленники готовились отправить на убой, а также 80 туш убитых животных в холодильнике. Задержанные признались, что целенаправленно приманивали домашних кошек в разных районах страны, а потом перевозили их в приюты. Оттуда животных отправляли на продажу.
Зоозащитная организация Humane World for Animals предоставила сведения о судьбе спасённых животных. Около 40 кошек удалось благополучно вернуть владельцам, однако примерно 100 освобождённых питомцев позже скончались. Причиной стали последствия жестокого обращения и тяжёлые условия содержания.
Стоит отметить, что во Вьетнаме употребление в пищу кошек и собак не запрещено. При этом местные законы обязывают торговцев иметь сертификаты, подтверждающие происхождение животных.
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