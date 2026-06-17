Звуки выстрелов прозвучали в американской больнице
В городе Уилмингтон (штат Делавэр, США) неизвестный открыл стрельбу в здании больницы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местное полицейское управление.
По данным правоохранительных органов, в результате инцидента ранения получили как минимум два человека. Стрелок, по предварительной информации, до сих пор находится на свободе. Им мог быть один из сотрудников медучреждения.
На текущий момент здание больницы оцепили полицейские. Городские службы и силовые органы призвали местных жителей избегать района происшествия до завершения оперативных мероприятий.
Ранее в штате Техас застрелили человека. Преступника ликвидировали сотрудники полиции. В операции задействовали беспилотники и специализированные автомобили.
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