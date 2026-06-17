Звуки выстрелов прозвучали в американской больнице

17 июня 2026, 03:27

В США два человека пострадали при стрельбе в больнице

Фото: istockphoto/IGOR SVETLICHNYI

В городе Уилмингтон (штат Делавэр, США) неизвестный открыл стрельбу в здании больницы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местное полицейское управление.