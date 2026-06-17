В Эстонии пять подростков отравились украинской лапшой
Пять подростков в Эстонии заразились сальмонеллёзом после употребления лапши быстрого приготовления. Вероятной причиной инфекции стала продукция украинского производителя Reeva, передает телерадиокомпания ERR.
Из‑за выявленных случаев заражения две партии лапши этой марки отозвали. Согласно полученной информации, ее выпускают на предприятии в городе Белая Церковь (Украина).
По данным источника издания, аналогичные случаи, связанные с употреблением лапши Reeva, зафиксировали уже в десяти европейских странах. Общее число пострадавших превысило 80 человек.
Ранее в Волгоградской области почти 20 человек отравились продукцией местного кафе. Пострадавших госпитализировали с острой кишечной инфекцией.
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