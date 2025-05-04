Mash: в Питере силовики проверили на наркотики посетителей клуба Kontrkult

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В Санкт-Петербурге силовики разогнали техно-вечеринку в клубе Kontrkult, посетителей которого проверяли на наркотики. Об этом сообщает Mash.
«Техно-вечеринку разогнали силовики в питерском клубе Kontrkult. Предварительно, рейверов проверяли на наличие наркотических веществ», — передает telegram-канал.
Сотрудники полиции зашли в клуб в районе 01:30 по местному времени. Всех гостей заведения выгнали из помещения. Некоторые из них были увезены в автозаках.
На рейв в клубе Kontrkult пришли порядка 250 человек. Билеты на мероприятие не продавались.
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