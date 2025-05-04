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Россиянку с двумя детьми ограбили в отеле на Шри-Ланке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что деньги из её сумки были украдены ночью из гостиничного номера на четвёртом этаже. Сама туристка подозревает в произошедшем сотрудников отеля, которые обвинили её в пропаже денег.
Пострадавшая Мила рассказала каналу, что в ночь с 30 апреля на 1 мая у неё из сумки вытащили 200 долларов. Это были последние деньги семьи, отложенные на сувениры и подарки для близких.
Россиянка рассказала, что на ночь оставила балкон открытым, чтобы спать под шум океана. Именно через него в номер могли проникнуть злоумышленники, перебравшись из соседних незаселённых номеров.
Обнаружив пропажу, Мила обратилась за помощью к администратору отеля. Однако в ответ он лишь посмеялся и обвинил саму девушку в инциденте, отказав разбираться. После она обратилась в полицию, которая захотела сгладить случившееся и попросила сотрудников отеля помочь россиянке, а также закрыть за неё отельный счёт в размере порядка шести тысяч рублей.
В ответ на это всё тот же администратор начал угрожать Миле и её детям и пообещал им проблемы, если они не заплатят необходимую сумму.
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Пострадавшая Мила рассказала каналу, что в ночь с 30 апреля на 1 мая у неё из сумки вытащили 200 долларов. Это были последние деньги семьи, отложенные на сувениры и подарки для близких.
Россиянка рассказала, что на ночь оставила балкон открытым, чтобы спать под шум океана. Именно через него в номер могли проникнуть злоумышленники, перебравшись из соседних незаселённых номеров.
Обнаружив пропажу, Мила обратилась за помощью к администратору отеля. Однако в ответ он лишь посмеялся и обвинил саму девушку в инциденте, отказав разбираться. После она обратилась в полицию, которая захотела сгладить случившееся и попросила сотрудников отеля помочь россиянке, а также закрыть за неё отельный счёт в размере порядка шести тысяч рублей.
В ответ на это всё тот же администратор начал угрожать Миле и её детям и пообещал им проблемы, если они не заплатят необходимую сумму.
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Анастасия Чинкова