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Россиянку с двумя детьми ограбили в отеле на Шри-Ланке

Фото: iStock/inewsistock

Фото: iStock/inewsistock

Россиянку с двумя детьми ограбили в отеле на Шри-Ланке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что деньги из её сумки были украдены ночью из гостиничного номера на четвёртом этаже. Сама туристка подозревает в произошедшем сотрудников отеля, которые обвинили её в пропаже денег.

Пострадавшая Мила рассказала каналу, что в ночь с 30 апреля на 1 мая у неё из сумки вытащили 200 долларов. Это были последние деньги семьи, отложенные на сувениры и подарки для близких.

Россиянка рассказала, что на ночь оставила балкон открытым, чтобы спать под шум океана. Именно через него в номер могли проникнуть злоумышленники, перебравшись из соседних незаселённых номеров.

Обнаружив пропажу, Мила обратилась за помощью к администратору отеля. Однако в ответ он лишь посмеялся и обвинил саму девушку в инциденте, отказав разбираться. После она обратилась в полицию, которая захотела сгладить случившееся и попросила сотрудников отеля помочь россиянке, а также закрыть за неё отельный счёт в размере порядка шести тысяч рублей.

В ответ на это всё тот же администратор начал угрожать Миле и её детям и пообещал им проблемы, если они не заплатят необходимую сумму.

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Mash: в Питере силовики проверили на наркотики посетителей клуба Kontrkult

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#балкон
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#ограбление
#шри-ланка
Mash: в Питере силовики проверили на наркотики посетителей клуба Kontrkult
04 мая 2025, 04:02

Фото: iStock/Deagreez

В Санкт-Петербурге силовики разогнали техно-вечеринку в клубе Kontrkult, посетителей которого проверяли на наркотики. Об этом сообщает Mash.
«Техно-вечеринку разогнали силовики в питерском клубе Kontrkult. Предварительно, рейверов проверяли на наличие наркотических веществ», — передает telegram-канал.

Сотрудники полиции зашли в клуб в районе 01:30 по местному времени. Всех гостей заведения выгнали из помещения. Некоторые из них были увезены в автозаках.

На рейв в клубе Kontrkult пришли порядка 250 человек. Билеты на мероприятие не продавались.

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Camaro депутата от КПРФ Дубовенко стал виновником ДТП с погибшей женщиной в Туле
04 мая 2025, 00:16

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Туле автомобиль Chevrolet Camaro депутата от КПРФ Дмитрия Дубовенко стал виновником ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщает Mash.
«Все произошло сегодня вечером недалеко от остановки на проспекте Ленина. Водитель Camaro выехал на встречку, в результате чего столкнулись четыре авто: Toyota Camry, Lada Granta, Mercedes-Benz и Camaro», — говорится в сообщении telegram-канала.

Как оказалось, погибшая женщина являлась водителем Camry. Водитель Chevrolet госпитализирован в больницу. Как рассказывают очевидцы, за рулем Camaro находился сам депутат. После случившегося Дубовенко закрыл все свои соцсети.

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Четыре человека пострадали при обвале грунта на стройке в Геленджике

Мальчик попытался задушить свою мать за запрет играть в видеоигры
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#mercedes
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#аварии
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#тула
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Четыре человека пострадали при обвале грунта на стройке в Геленджике
03 мая 2025, 21:47

Фото: istockphoto/ilkercelik

Четыре человека пострадали при обвале грунта на стройке в Геленджике Краснодарского края. О происшествии сообщила пресс-служба городской администрации.
«Сегодня в 09:17 на улице Портовая, 1, при проведении строительных работ компанией произошел обвал каменно-скалого грунта. Пострадали четыре человека», — пояснили в администрации города-курорта.

Отмечено, что один пострадавший с ушибами и переломами находится под наблюдением медиков, а еще троих ищут под завалами. На месте работают представители оперативных служб.

В конце апреля сообщалось об обнаружении трупа альпиниста в горах Северной Осетии. Альпинист пропал 18 февраля.

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#новости
#происшествие
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В Калининградской области произошел сбой с электричеством, подачу восстановили
Беспрозванных: энергосистема Калининградской области работает в штатном режиме
03 мая 2025, 21:43

Фото: istockphoto/TebNad

Подача электроэнергии в Калининградской области восстановлена, энергосистема работает штатно. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Алексей Беспрозванных.
«По информации энергетиков, штатно сработала противоаварийная автоматика. Параметры электроэнергетического режима уже приведены в нормативные значения», — сказано в посте чиновника.
По словам губернатора, ситуация контролируется. Сбой подачи электроэнергии в Калининградской области произошел примерно в час дня по Москве (12:00 по Калининграду). Электричества не было в нескольких муниципалитетах.

Ранее глава ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор озвучил план поэтапного подключения подмосковных населенных пунктов после масштабной аварии.

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#мир
#россия
#калининград
#электричество
#новости
#сбой
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Мальчик попытался задушить свою мать за запрет играть в видеоигры
Школьник из Москвы попытался задушить свою мать за запрет играть в Counter-Strike 2
03 мая 2025, 16:07

Фото: iStock/Nestea06

Школьник из Москвы в порыве гнева из-за поражения в компьютерной игре набросился на свою мать. 12-летний мальчик попытался задушить ее в ходе игры в Counter-Strike 2.
По информации Mash, инцидент произошел в квартире дома в районе Кунцево. Как отмечается, мама мальчика несколько раз просила его оторваться от компьютера. После очередного замечания он сорвался и вцепился ей в шею. Женщине удалось отбиться.

Приехавшие медики успокоили школьника. Матери посоветовали обратиться к специалистам для определения психического здоровья сына.

Ранее врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала о последствиях для детей из-за длительной сессии в видеоиграх. Молодые люди могут столкнуться с проблемами с ЦНС и сердечно-сосудистой системой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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