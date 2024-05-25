Полиция ворвалась на БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом

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В Свердловской области силовики прервали БДСМ-вечеринку на загородной базе отдыха. Об этом пишет портал «Е1».
Отмечается, что закрытая БДСМ-вечеринка проходила на базе отдыха «Волна» на берегу Белоярского водохранилища. В какой-то момент туда ворвались правоохранители в масках.
По словам участников мероприятия, полицейские собрали у них персональные данные, после чего отпустили. Организаторов вечеринки опрашивают.
Один из гостей рассказал, что пришли люди в форме, часть из которых была в масках. Они не представились.
Пресс-секретарь регионального УМВД России Валерий Горелых подтвердил факт проведённого оперативно-профилактического мероприятия. В полиции пообещали раскрыть подробности инцидента позднее.
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*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
По словам участников мероприятия, полицейские собрали у них персональные данные, после чего отпустили. Организаторов вечеринки опрашивают.
Один из гостей рассказал, что пришли люди в форме, часть из которых была в масках. Они не представились.
Пресс-секретарь регионального УМВД России Валерий Горелых подтвердил факт проведённого оперативно-профилактического мероприятия. В полиции пообещали раскрыть подробности инцидента позднее.
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*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова